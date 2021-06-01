Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul Kağıthane'de takla atan otomobil sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA 01.06.2021 - 09:19

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

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İstanbul'da Okmeydanı TEM bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında Murat Mustafa Bostanoğlu otomobili ile Okmeydanı'ndan TEM istikametine seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil yan yattı. Kazanın şokunu atlatan sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı.

İTFAİYE ERİ MONTUNU VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Bostanoğlu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Aracı takla atan sürücü, itfaiye ekiplerine üşüdüğünü söylemesi üzerine bir itfaiye eri Murat Mustafa Bostanoğlu'na montunu verdi.

TEM İSTİKAMETİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Kaza nedeniyle Okmeydanı TEM bağlantı yolu TEM istikametine bir şerit trafiğe kapandı.

Okmeydanı'ndan TEM istikametine gitmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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