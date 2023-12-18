Takla atıp alev topuna dönen araçtan sağ çıktı, olay yerinden kaçtı

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde Recep Aydın idaresindeki İsmetiye yönüne seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kavşağa hızlı girdi.



Kaldırım taşına çarpan araç takla attı. Yolun kenarındaki bir işletmenin bahçesindeki çitlerin yanında ters bir şekilde durabilen otomobil kazanın şiddeti ile alev aldı.

Alev alan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.