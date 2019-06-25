İstanbul Çengelköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, park halindeki araca çarptıktan takla atarak kaldırıma devrildi.

Kaza önceki Pazar akşamı Çengelköy'de meydana geldi. İddialara göre caddede seyir halinde ilerleyen ve içinde 2 kişinin olduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, park halindeki bir araca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle havada ters dönen otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak, durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyenler, ölümün eşiğinden döndü.

YANAN OTOMOBİLDEKİLER İÇİN SEFERBER OLDULAR



Kaza sonrası otomobilden alevler yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen araçtakilerin yardımına koştu. Vatandaşlar ters dönen aracın kapısını açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bu sırada araçta bulunan biri kadın 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle otomobildeki alevlere müdahale etti.



KALDIRIMDA YÜRÜYENLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Kaza sırasında kaldırımda yürüyenler facianın eşiğinden döndü. Aracın park halindeki bir araca çarptıktan sonra havalanarak kaldırıma doğru geldiği sırada kaldırımda yürüyen iki kişi ölümden döndü. Gençlerden biri aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, ayağına gelen bir kaya parçasıyla yaralandı.

