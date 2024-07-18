Takla atıp refüje devrildi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Takla atıp refüje devrildi

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.M. (74) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Y.M. (76) yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada refüje devrilerek ters dönen otomobil yaklaşık bir saat süren bir uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkarılabildi.

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