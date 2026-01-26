Takla atıp trafoya daldı, 2 kişi yaralandı

Marmaris-Datça Karayolu Asparan mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki bir elektrik trafosuna çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, elektrik trafosunda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.