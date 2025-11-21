Takla attı, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Harun. G. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak karşı şeride geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Harun G. ile yolcu olarak bulunan Sadık Talha Y. ve Samet B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sadık Talha Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet B.’nin durumunun kritik olduğu belirtildi.