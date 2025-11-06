Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi

ZEYTİNYAĞI ÜRÜNLERİNDE DE TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLDİ



Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 18 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, ayçiçek yağı ve lor peyniri gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların "tam yağlı lor peyniri" ibaresiyle sattığı üründe bitkisel yağ olduğu belirlendi.