'Takma diş' ikinci depremde enkaz altında kalmaktan kurtardı

AİLE, MARMARA DEPREMİNDEN SONRA MALATYA'YA TAŞINMIŞ



Köşker, 1999 yılındaki Marmara depremi sırasında İstanbul'da yaşadıklarını, evi ağır hasarlı olduğu için ailesini alarak memleketi Malatya'ya taşındıklarını dile getirdi.



Hem Marmara hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtuldukları için şanslı olduklarını belirten Köşker, şimdi başka bir şehre taşınıp yeni bir hayat kurmanın planlarını yaptıklarını söyledi.



Deprem bölgesi olmayan illeri tercih etmek istediklerine işaret eden Köşker, "Biri inşaat mühendisi, diğeri endüstri mühendisi olan kızlarım için yeni bir düzen kuracağım. Ben emekliyim. Kısa süre içerisinde başka ilde yeni bir hayat kurmak için çaba göstereceğim." dedi.



"DİŞLERİ ALMAYA GİTMESEYDİK EVE GİRECEKTİK"



Esra Köşker ise deprem sırasında sarsıntının şiddetiyle uyanıp koltukların arasında "çök-kapan-tutun" hareketini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Dedesinin takma dişlerini almaya gidecekleri sırada ikinci depreme yakalandıklarını anlatan Köşker, "Dişleri almaya gitmeseydik eve girecektik. İkinci depreme bina içerisinde yakalanmaktan saniyelerle kurtulduk. Bizi kurtaran dedem oldu. Önce Marmara depremi, ardından Malatya'da depreme yakalandık. Bizim için çok zor bir durum." diye konuştu.



Yüksek lisans yapmak için ders çalıştığını dile getiren Köşker, "Artık böyle bir imkanım yok. Tüm kitaplarım, bilgisayarım enkaz altında kaldı. Şimdi başka illerden kiralık ev bakıyoruz. Karar verdiğimizde başka bir ile giderek hayat kuracağız." dedi.