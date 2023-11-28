Takma tırnak yaptırmak abdest ve gusül almaya engel mi? (Diyanet'e göre abdeste engel olan durumlar)

Güzellik ya da tedavi maksatlı takma tırna yaptırmanın abdeste engel olup olmadığı birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından abdest ve gusül almaya engel olan durumlarla ilgili açıklamalar yer almaktadır. Peki, takma tırnak yaptırmak abdest ve gusül almaya engel mi? Tedavi amacıyla tırnak yaptırmak abdest almayı engeller mi?

Takma tırnak yaptırmak abdest ve gusül almaya engel mi? (Diyanet'e göre abdeste engel olan durumlar)

Abdest veya guslün geçerli olması için suyun, bedenin veya abdest organlarının yıkanması gereken kısmın her tarafına ulaşması gerekir.

Yıkanması gereken yerlerde kuru yer kalırsa gusül ve abdest geçersiz olur. Abdest alacak veya gusledecek kimsenin bedeninde, suyun deriye ulaşmasını engelleyecek bir şey varsa önce onu gidermesi gerekir.

Bu itibarla, güzellik amacı ile tırnakların üzerine yapıştırılan yapay tırnaklar suyun kişinin kendi tırnağına ulaşmasına engel olacağı için gusül ve abdeste de engel olur.

TEDAVİ AMACIYLA TAKMA TIRNAK TAKMAK ABDESTE ENGEL Mİ?

Ancak tedavi amacı ile zorunlu olarak bedene takılan veya yapıştırılan kalıcı materyal ise suyun bedene ulaşmasına engel olsa bile, gusül ve abdeste engel olmaz.

Böyle durumlarda takılan veya yapıştırılan şeyin üstünün yıkanması, bu da mümkün olmazsa üzerinin mesh edilmesi yeterlidir.

Çıkarılıp takılabilen tırnakların ise abdest ve gusül için çıkartılıp altlarının yıkanması gerekir.

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