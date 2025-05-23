Taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği taksi, yaklaşık 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu.
İstanbul Şişli'de bir taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 10 metrelik mesafeden çıkmaz sokağa uçtu.
Takla atan taksinin içinde sıkışan şoför, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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