Taksi beton bariyere çarptı: Biri ağır iki yaralı
Kırıkkale'de bir taksi, beton bariyere çarptı. Kazada bir ağır, iki kişi yaralandı.
Kırkkale'deki trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Ankara-Kırıkkale karayolundaki Yenişehir Kavşağı yakınında meydana geldi.
Osman Y. yönetimindeki 71 T 2038 plakalı taksi, beton bariyere çarparak savruldu.
Tekrar bariyere çarparak duran araç hurdaya dönerken, sürücü ile takside bulunan yabancı uyruklu yolcu yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Taksicinin durumunu ağır olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Kırıkkale