Manisa Turgutlu'da Samiye Nuri Sevil Ortaokulu öğrencisi Katre Mihriban Kutlu'ya (13) 11 Temmuz'da, ailesiyle tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar mevkiinde, yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı. Ağır yaralanan Kutlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Kutlu, bir gün sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kutlu, doktorların müdahalesine rağmen dün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Katre Mihriban Kutlu'nun, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi, ailesi, sevenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu.
Katre Mihriban Kutlu için bugün öğle namazına müteakip, Hacı Muharrem Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kutlu'un babası Niyazi Melih Kutlu, annesi Ezel Kutlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Baba Niyazi Melih Kutlu cenazede metanetini korurken, güçlükle ayakta duran anne Ezel Kutlu'yu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi, Turgutlu Yeni Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.