Taksi durağında piknik tüpü patladı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir taksi durağı, piknik tüpünün patlamasıyla çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

Taksi durağında piknik tüpü patladı

Dutlupınar Mahallesi'ndeki taksi durağında kimsenin bulunmadığı sırada piknik tüpünün belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Zile Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

durağının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangına ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

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