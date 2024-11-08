Taksi durağında piknik tüpü patladı
Tokat'ın Zile ilçesinde bir taksi durağı, piknik tüpünün patlamasıyla çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.
Dutlupınar Mahallesi'ndeki taksi durağında kimsenin bulunmadığı sırada piknik tüpünün belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Zile Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Taksi durağının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangına ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Taksi
- Tokat Zile