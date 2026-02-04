Taksi durağında sinir krizi: Seyyar küllükle saldırdı

Bursa'da bir kadın, taksiye alınmayınca taksi durağına saldırdı.

Olay, merkez Bursa Şehir Hastanesi'ndeki taksi durağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi.

KÜLLÜKLE DURAĞA SALDIRDI

Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın, sinirlenerek durağa saldırdı.

Şüphelinin, durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.