Taksi elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Mersin'de ağaca ve elektrik direğine çarpan taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'de Serdar G. idaresindeki ticari taksi, Erdemli ilçesi istikametinden Mersin şehir merkezi yönüne seyir halinde iken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.
Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcu hayatını kaybetti.
Ölenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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