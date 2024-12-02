Taksi gelmedi diye silahla durağı bastı: Saldırganın yaşından çok suç dosyası var!
Ankara’da 16 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksi gelmedi diye bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında çocuğun silahlı tutukluk yapınca, saldırgan durağın camlarını kırdı. Polis tarafından gözaltına alınan çocuk yaştaki saldırganın 20’den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Ankara’da 16 yaşındaki bir çocuk, taksi durağına silahlı saldırı düzenledi.
Edinilen bilgiye göre olay, Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.
16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını kırdı.
20'DEN FAZLA SUÇ DOSYASI VAR
Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı.
Suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
U.B.K.'nin 20’den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
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