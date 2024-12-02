Taksi gelmedi diye silahla durağı bastı: Saldırganın yaşından çok suç dosyası var!

Ankara’da 16 yaşındaki bir çocuk, taksi durağına silahlı saldırı düzenledi.



Edinilen bilgiye göre olay, Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.



16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi.



Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını kırdı.