Taksi ile çarpışan kamyonet devrildi: 6 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi ile çarpışan kamyonet devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Taksi ile çarpışan kamyonet devrildi: 6 yaralı

Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kesişiminde M.C.'nin sürücüsü olduğu ticari taksi ile E.S.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirdi. A

raçlarda bulunan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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