Taksi mandaya çarptı: 2 manda ve taksi şoförü öldü

İstanbul'da Eyüpsultan-Havalimanı yolu Işıklar Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 manda telef oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.07.2022 - 07:03

Taksi mandaya çarptı: 2 manda ve taksi şoförü öldü

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İstanbul'da Eyüpsultan-Havalimanı yolu Işıklar mevkisinde, Sertel Ş. yönetimindeki ticari taksi, başı boş halde yolda duran 2 mandaya çarptı. Sertel Ş'nin arkasından gelen Muhammet M. yönetimindeki otomobil de yerde yatan mandalara çarptı.

Çarpma sonucu ticari taksi sürücüsü Sertel Ş. ile yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 kişi yaralandı.

verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksinin çarptığı 2 manda telef oldu.

Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklulardan erkek yolcunun hayatını kaybettiği, Sertel Ş. ile diğer yolcunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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