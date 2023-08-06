Taksi şoförü Samet'in katilleri yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, aracına ateş açtıkları taksici Samet Kubiloğlu'nu öldüren iki saldırgan tutuklandı.

Taksi şoförü Samet'in katilleri yakalandı

Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, geçen hafta Beyoğlu'ndan aldığı iki müşteriyi Gaziosmanpaşa'ya götürmek üzere yola çıktı.

Yolcularla aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki saldırgan taksiye ateş açtı.

Hiçbir şeyden haberi olmayan 31 yaşındaki taksici hayatını kaybetti.

Taksi şoförü Samet'in katilleri yakalandı - 1

Polis, saldırıya karışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi.

Zanlılardan ikisi tutuklandı, ikisinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

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