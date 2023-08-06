Taksi şoförü Samet'in katilleri yakalandı

Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, geçen hafta İstanbul Beyoğlu'ndan aldığı iki müşteriyi Gaziosmanpaşa'ya götürmek üzere yola çıktı.



Yolcularla aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki saldırgan taksiye ateş açtı.



Hiçbir şeyden haberi olmayan 31 yaşındaki taksici hayatını kaybetti.



Polis, saldırıya karışan 4 şüpheliyi yakaladı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi.



Zanlılardan ikisi tutuklandı, ikisinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin