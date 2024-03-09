Taksi şoförüne bıçaklı saldırı | Yaşları 18'den küçük 3 kişi yakalandı

İstanbul Kadıköy'de taksi şoförü Osman E.'yi bıçaklayan 18 yaşından küçük 3 şüpheli polisler tarafından yakalandı. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Taksi şoförüne bıçaklı saldırı | Yaşları 18'den küçük 3 kişi yakalandı

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşları 18'den küçük olan 3 kişi, taksici Osman E.'yi bıçaklayarak yaraladı.

59 yaşındaki taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin müşteri olarak taksiye binmek istediklerini, taksicinin ise lastiğinin patlak olduğunu bu yüzden kendilerini götüremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktığını ve saldırganlardan birinin Eker'i bıçakladığını belirledi.

Polisler, şüpheli A.A.'yı (14) olay yerinde yakaladı.

Taksi şoförüne bıçaklı saldırı | Yaşları 18'den küçük 3 kişi yakalandı - 1

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Çalışmaların devamında, diğer şüphelilerin O.Ş. (17) ve S.A. (17) olduğu tespit edildi. 5 Mart tarihinde S.A., 7 Mart'ta ise O.Ş. Beyoğlu'nda yakalandı.

Şüphelilerin, gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş.'nin kamu malına zarar verme suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden A.A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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