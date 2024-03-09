Taksi şoförüne bıçaklı saldırı | Yaşları 18'den küçük 3 kişi yakalandı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR



Çalışmaların devamında, diğer şüphelilerin O.Ş. (17) ve S.A. (17) olduğu tespit edildi. 5 Mart tarihinde S.A., 7 Mart'ta ise O.Ş. Beyoğlu'nda yakalandı.



Şüphelilerin, gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş.'nin kamu malına zarar verme suçundan arandığı tespit edildi.



Şüphelilerden A.A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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