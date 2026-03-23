Taksi şoförünü seyir halindeyken bıçakladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir taksi şoförü, aracında tartıştığı müşterinin bıçaklı saldırısında omuzundan yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksici M.C. çağırıldığı adrese giderek müşteriyi alıp yola çıktı. Kısa süre sonra M.C. ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri, araç seyir halindeyken şoför M.C.'yi omuzundan bıçakladı. Yaralanan taksi şoförü, çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.