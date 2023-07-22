Taksi yayaların arasına daldı: 3’ü ağır, 5 yaralı

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce yayalara daha sonra elektrik direğine çarptı. Kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Taksi yayaların arasına daldı: 3’ü ağır, 5 yaralı

’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde A. A. idaresindeki 27 T 0847 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen Salih A., Hamsey A. ve Fatma G. çarptı.

Daha sonra evlerin önündeki duvarları yıkarak elektrik direğine çarparak duran ticari takside ise 2 kişi yaralandı.

Taksi yayaların arasına daldı: 3’ü ağır, 5 yaralı - 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasına ve Şehitkamil Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...