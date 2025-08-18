Taksici katilinin kan donduran gerekçesi: "Hasmıma benzettim!"

İstanbul'da cinayete kurban giden taksici Sefer Kaya'nın katil zanlısı, "İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim." dedi.

Olay, Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz Mahallesi'nde 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı 34 TBC 07 plakalı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

