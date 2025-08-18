Taksici katilinin kan donduran gerekçesi: "Hasmıma benzettim!"
İstanbul Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'yı öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu. Gözaltına alınan Muhammed E.İ., "İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim." dedi.
Olay, Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz Mahallesi'nde 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı 34 TBC 07 plakalı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı.
Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförü Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü Kaya yaşamını yitirdi.
İFADESİ KAN DONDURDU
Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, katil zanlısı Muhammed E.İ.'yi yakaladı.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Muhammed E. İ.'nin ifadesinde "Yanımda bir taksi durdu. İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim." dediği öğrenildi.
Şüphelinin kaçtıktan sonra cep telefonunu kırdığı bilgisine de ulaşıldı.
Soruşturma çok yönlü sürüyor.
