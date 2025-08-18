Taksici katilinin kan donduran gerekçesi: "Hasmıma benzettim!"

İstanbul Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'yı öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu. Gözaltına alınan Muhammed E.İ., "İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim." dedi.

İstanbul'da cinayete kurban giden taksici Sefer Kaya'nın katil zanlısı, "İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim." dedi.

Olay, Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz Mahallesi'nde 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı 34 TBC 07 plakalı ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Taksici katilinin kan donduran gerekçesi: "Hasmıma benzettim!" - 1 Kaya'nın yakınları ve meslektaşları olaydan sonra hastaneye geldi

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şoförü Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü Kaya yaşamını yitirdi.

Taksici katilinin kan donduran gerekçesi: "Hasmıma benzettim!" - 2 Katil zanlısı Muhammed E.İ.

İFADESİ KAN DONDURDU

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, katil zanlısı Muhammed E.İ.'yi yakaladı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Muhammed E. İ.'nin ifadesinde "Yanımda bir durdu. İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim." dediği öğrenildi.

Şüphelinin kaçtıktan sonra cep telefonunu kırdığı bilgisine de ulaşıldı.
Soruşturma çok yönlü sürüyor.

