Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilçe otogarında taksicilik yapan Ali N. (33), aynı duraktaki Mevlüt Ç. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Ç, Ali N'yi bacağından silahla yaraladı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali N'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, taksiyle kaçtığı tespit edilen Mevlüt Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan silahlı kavganın görüntüleri otogarın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otogar içerisindeki marketten çıkan Mevlüt Ç'nin Ali N. ile çay ocağı girişinde tartışması, ardından Mevlüt Ç'nin silahıyla ateş ettikten sonra olay yerine gelen vatandaşlara tepki göstererek uzaklaşması yer alıyor.
Taksici meslektaşını silahla yaraladı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, taksicilik yapan kişinin meslektaşı tarafından silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilçe otogarında taksicilik yapan Ali N. (33), aynı duraktaki Mevlüt Ç. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.