Taksici taksimetreyi açmadan turistten 600 TL para istedi

İstanbul'da Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe Sarayı'na gitmek isteyen turistten taksimetre açmayarak 600 lira talep eden taksici yakalandı. Sosyal medya görüntülerinden yakayı ele veren taksiciye toplamda 9 bin 574 lira idari para cezası uygulanırken taksi ise 10 gün trafikten men edildi.

Taksici taksimetreyi açmadan turistten 600 TL para istedi

İstanbul'u ziyaret eden bir turist, Galata köprüsünden Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için bir taksiye binmek istedi.

Taksici 600 TL talep edince turist sosyal medyadan isyan etti.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 18 Temmuz 2023 tarihinde ticari taksinin sürücüsü H.Y., turist yolculardan 600 TL talep ettiği belirlendi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra harekete geçen ekipler, sürücüyü kısa sürede tespit etti.

10 GÜN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, sürücü H.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 31/1-B maddesi gereğince taksimetre kullanmamak suçundan 3 bin 135 TL ve Ek2/5 maddesi gereğince belediye çalışma izni süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 9 bin 574 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ticari taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alınarak araç trafikten men edildi.

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