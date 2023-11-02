Taksici ve öğretmen arasında park kavgası

Kavak ise görüntü çekmediğini savundu. Okulda görevli başka bir sınıf öğretmeni Necmettin Uçar da tartışmaya dahil olarak taksiciye tepki gösterdi. Çıkan arbedede Uçar, Eyüp Y. tarafından dövüldü.



Uçar'ın yere yığılması üzerine taksici bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Uçar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaşına 7 dikiş atılan öğretmen taburcu edildi. Eyüp Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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