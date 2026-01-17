Taksici yine yolcu seçti. Trafiği yoğun buldu, engelli vatandaşları araçtan indirdi

Ataşehir ilçesinde bulunan bir AVM önünde bekleyen taksi sürücüsü, trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek yolcuları götürmek istemedi.

Yolcuların farklı bir noktaya gideceklerini söylemesi üzerine yolculuğu kabul eden sürücü, bu kez araçta 4 kişi olduğunu fark edince yolculuğu iptal etti ve yolcuları indirdi.

Yolculardan ikisinin engelli olduğunu belirterek duruma tepki gösterdiği öğrenilirken mağdur yolculardan biri yaşadıklarını anlattı.

“HİÇBİR ŞEKİLDE BİZİ ALMADI”

Yolculardan Ufuk Ünal, "Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı" derken olay anına tanıklık eden vatandaşlar da taksi sürücüsüne tepki gösterdi.

Havanın çok soğuk ve yağmurlu olduğunu dile getiren Ünal, "Taksici, 'Bağdat Caddesi yönü mü?' dedi, 'Hayır İçerenköy yönü' dedim. Ancak ailemde ben de dahil engelli bireyler olduğu için taksi şoförü beni ilk başta tek sanarak arabaya aldı." dedi.

4 kişi araca bindiklerinden bahseden Ünal, "Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı ve arkasını dönüp bastı gitti." diye konuştu.

Ünal, mağduriyetlerinden dolayı şikayetçi olduklarını dile getirdi.