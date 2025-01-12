Taksici yolculara bıçak çekti

İstanbul Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, aracına almak istemediği yolculara bıçak çekti. Yakalanan taksi şoförüne para cezası kesildi.

Taksici yolculara bıçak çekti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iddiaya göre taksi sürücüsü, aracına almak istemediği yolcularla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracına dönen taksici, içeriden aldığı bıçakla yolcuların üzerine yürüdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatan polis ekipleri taksi sürücüsünü yakaladı.

şoförüne hem para cezası uygulandı hem de ulaşım şoför kartı iptal edilerek, araç trafikten men edildi.

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