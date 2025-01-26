Taksiciden müşteriye ücret dayağı

İstanbul'da bir taksici, ücretini alamadığını öne sürdüğü müşterisini yol ortasında dövdü.

Olay gece saatlerinde TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Bir taksicinin araca aldığı yolcu, TEM bağlantı yolunda inmek istedi. Sürücü, tutarı söyleyerek ücreti talep etti.

İddiaya göre ücret ödemeyeceğini söyleyen müşteri kapıyı açıp kaçmaya çalıştı.

Bu duruma sinirlenen taksici, aşağı inerek yolcuyu tekme tokat dövmeye başladı, bir yandan da dövdüğü adamın üzerini aradı.

Dövülen kişi çevredekilerden yardım istedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.