Taksiciler Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği arasında zam polemiği

İstanbul’da UKOME kararıyla toplu ulaşıma zam geldi.



Son zamla birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.



Ancak taksiciler, artan maliyetlerden dolayı bu zammı yetersiz buluyor.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni zam yetkisini kullanmamakla eleştirmişti.



Birlik, Eyüp Aksu'nun İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin zam yetkisi olduğu ve bu yetkiyi kullanmadığı iddialarına yazılı bir açıklamayla karşılık verdi.



Açıklamada, “Eyüp Aksu, esnaf ve sanatkarın haklarını savunmak yerine, polemik yaratmayı seçmiş, medyada görünürlüğünü artırmak için esnafımızı tartışmaların ortasına çekmiştir. Aksu, taksici esnafımıza yönelik oluşan olumsuz algıların da ana kaynağıdır. 28 Temmuz tarihinde gerçekleşen UKOME toplantısında, ulaşım ücretlerine yüzde 57 civarında zam yapılması teklifine ret oyu kullanan, sonrasında UKOME’de yüzde 51 oranında zam çıkmasını sağlayan Eyüp Aksu’dur." ifadelerine yer verildi.



“2004 yılında yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) çalışma usûl ve esasları düzenlenmiştir. İlgili kanunun F bendine göre, toplu taşıma hizmetlerinde yer alan araçların ücretlerini belirleme yetkisi Büyükşehirlerde UKOME’ye verilmiştir.” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“İlgili kanunun F bendinde, 'Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak, yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini yürütmekle sorumludur.



Ulaşım sektöründeki esnafımız ve halkımız tarafından da iyi bilinmelidir ki, UKOME’de 27 kurum temsil edilmektedir. Bunlardan biri de Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’dur (TŞOF). İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, UKOME’de temsilcisi bulunmamaktadır. UKOME’de TŞOF tarafından belirlenen temsilci, bütün itirazlarımıza rağmen, 2018 yılından beri İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dur.”