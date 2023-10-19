Taksicilerden "4+1 araç istiyoruz" eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri İBB Ek Hizmet binasının önündeki yolda araçlarını durdurarak trafiği kapadı. 4+1 yolcu taşımacılık sistemine dönmek istediklerini belirten taksiciler, binanın önünde sloganlar eşliğinde pankart açarak eylem yaptı.

Taksicilerden "4+1 araç istiyoruz" eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () tarafından minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri normal taksiler ile aralarındaki fiyat farkı nedeniyle iş yapamadıklarını söyleyerek İBB Bakırköy Ek hizmet binasının önüne araçlarını çekerek yolu trafiğe kapattı.

Yaklaşık 100 kişilik grup ellerinde pankartlar eşliğinde slogan attı.

4+1 sistemi ile yolcu taşımak istediklerini belirten gruptakiler İBB yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Taksicilerden "4+1 araç istiyoruz" eylemi - 1

Polis ekipleri de bina önünde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Toplantı sonrası taksiciler, sorunun çözüme ulaşması konusunda söz aldıklarını belirttiler.

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