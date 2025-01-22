Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre Abdullah Altuntaş (31), eskiden kendileriyle çalışan bir sürücüyü çalıştırdığı iddiasıyla M.A. ve A.K. ile birlikte taksici S.A.'nın Tepeköy Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki durağına gitti.

Çıkan tartışmada S.A., durağına gelen 3 kişiye kurşun yağdırdı.

Tabancadan çıkan mermilerle yaralananlar yere yığılırken, silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kişiyi silahla vuran S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan Abdullah Altuntaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan M.A. ve A.K.'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.