Taksicilerin pompalı tüfekle müşteri kavgası
Adana'da br taksi durağında müşteri sırası nedeniyle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Taksi şoförü Yusuf O., pompalı tüfekle diğer şoför İbrahim O. ile iki akrabasını vurdu. Olayda 3 kişi yaralanırken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda taksi durağındaki şoförler Yusuf O. ile İbrahim O. arasında müşteri sırası anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tarafların yakınları da durağa gelince tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf O., pompalı tüfekle İbrahim O. ile kuzeni Metin O.'yu (35) vurarak yaraladı.
Yusuf O. daha sonra kaçan diğer kuzen Mustafa O.'yu da (29) caddede bacağından vurdu.
Yusuf O. arkadaşı Kafer G.'nin kamyonetine binip, kaçtı.
"AKRABALARINI ÇAĞIRINCA ATEŞ AÇTIM"
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken polis Yusuf O. ile Kafer G.’yi ara sokakta yakaladı.
Araçta ruhsatsız iki tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınıp Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden Yusuf O., "Yolcu meselesinden tartıştık. Akrabalarını çağırınca tüfekle ateş açtım." dedi.
İki şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.
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