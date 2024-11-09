Taksicilerin pompalı tüfekle müşteri kavgası

Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda taksi durağındaki şoförler Yusuf O. ile İbrahim O. arasında müşteri sırası anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.



Tarafların yakınları da durağa gelince tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf O., pompalı tüfekle İbrahim O. ile kuzeni Metin O.'yu (35) vurarak yaraladı.



Yusuf O. daha sonra kaçan diğer kuzen Mustafa O.'yu da (29) caddede bacağından vurdu.



Yusuf O. arkadaşı Kafer G.'nin kamyonetine binip, kaçtı.