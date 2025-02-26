Taksiciye akılalmaz tuzak: Eve gidince 235 bin lira dolandırıldığını anladı!
İstanbul Küçükçekmece’de bindiği taksinin sürücüsünü, arkadaşına para gönderme bahanesiyle 235 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı. Tam bir suç makinesi çıkan ve dolandırıcılık, oto hırsızlığı, uyuşturucu ticareti, silah ticareti gibi toplamda 47 adet suç kaydı olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 26 Ocak 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Özcan Keskin, müşteri olarak aldığı iki kişi tarafından dolandırıldı.
Atatürk Mahallesinde, bir restoran önünde Özcan Keskin’in taksisine binen iki adam dolaşmak istediklerini söyledi. Bir süre dolaştıktan sonra çorba içmeye karar veren şüpheliler, takciyi de davet restorana davet ettiler. Yemeğin ardından taksiye geri dönen şahıslardan Turgay A., kız arkadaşına para göndereceğini ve bin 800 TL vereceğini söyleyerek taksi sürücüsünün telefonunu aldı.
Turgay A., taksicinin telefonundaki banka uygulamasını kullanarak Ç.Y. isimli bir kadına 190 bin lira ve bir araç kiralama uygulamasına ise 45 bin lira toplam 235 bin lira gönderdi. Eve döndükten sonra dolandırıldığı anlayan taksi şoförü Keskin, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
BAŞKA TAKSİCİYİ DE DOLANDIRDI!
Aynı zanlının 18 Şubat 2025 tarihinde ise Atatürk Mahallesinde sabah saatlerinde arkadaşıyla birlikte bir taksiye binerek, yaklaşık 350 kilometre yol yapıp, ücreti ödemeden kaçtığı belirlendi.
AYNI MAHALLEDE YAKALANDI
Artan şikayetler üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma yaptı. Ekipler, yaklaşık bir haftalık takipten sonra zanlı Turgay A’yı Atatürk Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.
Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT), kontrolünde şahsın 17 araması olduğu ve uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, silah ticareti, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı ve telefon hırsızlığı gibi toplamda 47 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Mahalledeki esnafın kabusu olan zanlı emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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