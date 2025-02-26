Taksiciye akılalmaz tuzak: Eve gidince 235 bin lira dolandırıldığını anladı!

Olay, 26 Ocak 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Özcan Keskin, müşteri olarak aldığı iki kişi tarafından dolandırıldı.



Atatürk Mahallesinde, bir restoran önünde Özcan Keskin’in taksisine binen iki adam dolaşmak istediklerini söyledi. Bir süre dolaştıktan sonra çorba içmeye karar veren şüpheliler, takciyi de davet restorana davet ettiler. Yemeğin ardından taksiye geri dönen şahıslardan Turgay A., kız arkadaşına para göndereceğini ve bin 800 TL vereceğini söyleyerek taksi sürücüsünün telefonunu aldı.



Turgay A., taksicinin telefonundaki banka uygulamasını kullanarak Ç.Y. isimli bir kadına 190 bin lira ve bir araç kiralama uygulamasına ise 45 bin lira toplam 235 bin lira gönderdi. Eve döndükten sonra dolandırıldığı anlayan taksi şoförü Keskin, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

