Taksiciye bıçaklı saldırı

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde taksicilik yapan Mehmet Uğuz, uygulamadan taksi çağıran müşterilerin yanına gitti.

Taksiye binen kişiler Uğuz’a hakaret etmeye başladı. Daha sonra Mehmet Uğuz’dan para isteyip istediklerini de alamayan üç kişi, önce taksiciye yumrukla saldırdı, ardından bıçakla bacağından yaraladı.

Uğuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet Uğuz, şüphelilerden de şikayetçi oldu.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.