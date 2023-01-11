Taksiciye kaldırım taşlı saldırı

Antalya'da taksi şoförü müşterinin kaldırım taşlı saldırısına uğradı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin (45) kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin (23), Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

Mahalleye geldiklerinde Şahin, bilinmeyen nedenle yanında getirdiği kaldırım taşıyla Mesut Dertli'nin başına vurdu. Dertli kendini korumaya çalışırken, Şahin taşla vurmaya devam etti.

Saldırgan kaçtıktan sonra Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

AMELİYATA ALINDI

Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.



Polis kısa süre sonra saldırganı yakaladı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

TAKSİCİLERDEN PROTESTO



Şahin'in emniyetteki işlemleri sürerken, taksiciler, konvoy yapıp saldırıyı protesto etti.

