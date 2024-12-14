Taksiciye saldıran madde bağımlısı tutuklandı

Manisa'da bindiği taksiciyi gasp etmek amacıyla bıçakla saldıran ve yaralayan madde bağımlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksiciye saldıran madde bağımlısı tutuklandı

'nın Şehzadeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen Emirhan Ü., yolcu olarak bindiği taksi şoförü Hakan Paktan'ı gasp etmek amacıyla bıçakla saldırdı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Emirhan Ü. için gözaltı kararı çıkarttı.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan taksici saldırganı Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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