Taksiciye saldıran madde bağımlısı tutuklandı
Manisa'da bindiği taksiciyi gasp etmek amacıyla bıçakla saldıran ve yaralayan madde bağımlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen Emirhan Ü., yolcu olarak bindiği taksi şoförü Hakan Paktan'ı gasp etmek amacıyla bıçakla saldırdı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Emirhan Ü. için gözaltı kararı çıkarttı.
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan taksici saldırganı Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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