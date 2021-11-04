Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler

Denizli'de kimliği belirsiz 3 kişi, müşteri gibi bindikleri taksinin şoförü Süleyman Burak Yalgın’ı (29) başına sert bir cisimle vurarak bayılttılar.

Ardından şüpheliler, taksicinin cebindeki yaklaşık bin TL'yi alarak kaçtılar.



Yalgın’a ulaşamayan diğer taksiciler araca takılı takip sisteminden taksinin yerini tespit ederek yerini buldu.



Yalgın direksiyon başında başından yaralı ve baygın bulundu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Süleyman Burak Yalgın, 3 kişinin müşteri gibi bindiği taksiyi tenha bir sokağa götürdüğünü, ardından da arka koltukta oturan birinin başına sert cisimle vurduğunu söyledi.



Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.