Taksiciyi gasptan biber gazı kurtardı

BİBER GAZI İLE GASPTAN KURTULDU



Bu sırada Kurt, otomobiliyle kaçmak istedi, ancak araç stop etti. Bu kez aracın ön koltuğuna oturan saldırgan, elindeki tabancayı Veli Kurt’a doğrulttu. Kurt da biber gazı sıkarak kendisini korumaya çalıştı. Gazdan etkilenen gaspçı, araçtan inerek hızla uzaklaştı.



Kurt da aracıyla bölgeden ayrılarak polise şikayette bulundu. Yaşanan bu olay ise araç kamerasına yansıdı. Polis, görüntülerden saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.