Taksiciyle motokurye arasında yol verme kavgası
Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde motokuryeyle taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın araç girişinde kavga çıktı.
Havalimanına giriş yapan bir motokuryeyle taksi şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında sürücülerden birinin diğerine motosiklet kaskıyla vurduğu görüldü.
Başka bir motokurye ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrılıp yollarına devam ettiler.
