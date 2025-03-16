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Takside silahla vurup yola attılar

Malatya'da bir kişi, taksi içerisinde bacağından silahla vurulduktan sonra yola atıldı.

Takside silahla vurup yola attılar

'nın Yeşilyurt ilçesi Gülümser Caddesi üzerinde gece yarısı iddiaya göre, cadde üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı U.T. kendisini ticari içerisinde S.T.'nin silahla yaraladıktan sonra yola attığını belirtti.

Bacak kısmına kurşun isabet eden U.T. Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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