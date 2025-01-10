Takside uyuyakaldı, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu
Bartın'da takside derin uykuya dalan kişi için, şoförün ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri seberber oldu. Hastaneye götürülürken gözlerini açan şahıs, daha sonra tekrar uyumaya başladı.
Bartın'da ticari taksiye binen Enes A. isimli şahıs, bir süre sonra takside derin uykuya geçti. Şahsın hiçbir tepki vermememsi üzerine panik yaşayan taksi şoförü, Kemer Meydanı'nda bulunan polis ekiplerinden yardım istedi.
Polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs tepki vermezken, nabzının ve kalbinin yavaş attığı tespit edildi. Polisin talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de bir süre şahsı uyandırmaya çalıştı. Hiçbir tepki verilmemesi üzerine ise ekipler şahsı ticari taksiden sedyeye alımak için harekete geçti.
HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN GÖZLERİNİ AÇTI
İlk müdahalesi yapılarak hastaneye götürülmek istenenen şahıs, o esnada gözlerini açtı. Bir süre sonra uyumaya başlayan şahsın tekrar derin uykuya geçmesini önlemek için ekipler yoğun çaba sarf etti.
Tamamen uyandırılan şahsa herhangi bir hastalığının olup olmadığı soruldu. Şahıs, uzun yoldan geldiğini, aç ve yorgun olduğunu ifade etti.
Ambulansa bindirilen şahıs tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.
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