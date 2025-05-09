Taksiden 4 kaçak göçmen çıktı
Sakarya'da durdurulan bir takside, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 kaçak göçmen yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Hendek kesimindeki dinlenme tesisinde bir taksideki kişilerin şüpheli tavırları üzerine aracı takibe aldı.
Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta yaşları 13 ila 20 arasında olan 4 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, para cezası uygulanan taksi sürücüsü M.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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