Taksiden cephanelik çıktı

Polis ekipleri, D-100 Karayolu Halıcıloğlu mevkiinde bir ticari takside silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Halıcıoğlu üst geçit altında taksinin bekleme yaptığının görülmesi üzerine ekipleri aracın yanına yaklaştı.
Ancak polisleri gören taksi sürücüsü kaçmaya başlayınca polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı.
Uzun süren kovalamaca sonucunda önü kesilerek durdurulan araçtaki taksi şoförü gözaltına alındı.Araçta yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen sürücü Enes Kürşat U. tutuklandı.