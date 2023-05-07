Taksiden cephanelik çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda durdurulan takside 10 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen taksi sürücüsü tutuklandı.

Taksiden cephanelik çıktı

Polis ekipleri, D-100 Karayolu Halıcıloğlu mevkiinde bir ticari takside silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Halıcıoğlu üst geçit altında taksinin bekleme yaptığının görülmesi üzerine ekipleri aracın yanına yaklaştı.

Ancak polisleri gören taksi sürücüsü kaçmaya başlayınca polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı.

Uzun süren kovalamaca sonucunda önü kesilerek durdurulan araçtaki taksi şoförü gözaltına alındı.Araçta yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Taksiden cephanelik çıktı - 1

Adliyeye sevk edilen sürücü Enes Kürşat U. tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...