Taksiden inerken otomobil çarptı: İki aracın arasında sıkıştı

Edirne’de ticari taksi sürücüsüne araçtan indiği sırada hızı yüksek olan bir otomobil çarptı. Takcisi, hastaneye kaldırılırken kaçan sürücü için ise çalışmalar başlatıldı.

Taksiden inerken otomobil çarptı: İki aracın arasında sıkıştı

’de Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Batuhan Geridönmez idaresindeki ticari taksi çalıştığı durağın önüne gelerek kapıyı açıp indiği esnada kendisine arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Geridönmez, iki otomobilin arasında kalarak yaralandı. Ticari taksi sürücüsüne çarpan otomobil ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Batuhan Geridönmez, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

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