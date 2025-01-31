Taksiler için 1 Mart'ta yeni dönem başlıyor

TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerinde önemli bir değişikliğe giderek taksiler için yeni bir dönem başlatıyor.



1 Mart 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, araç içi kameraya sahip olmayan taksilerin muayeneden geçemeyeceğini öngörüyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bu karar, sektördeki güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.