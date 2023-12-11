Taksilerde indi-bindi ücreti tartışması: "Ciddi cezaları var"

"İNDİ-BİNDİYİ ALMAZSAK, 70-80 LİRALIK KAYBIMIZ OLUYOR"



​18 yıldır taksicilik yapan Fatih Çelik, ulaşımda çoğunlukla taksi kullanan müşterilerin indi-bindi ücretine itiraz etmediğini söyledi.



Zaman zaman sorun yaşadıklarını anlatan Çelik, "Arada sırada müşterilerimizden itiraz geliyor. Onu da izah ediyoruz. Müşterilerimizin çoğu indi-bindi bedeli olan 60 lirayı kısa mesafede taksiden inmeden zaten hazırlamış oluyor." diye konuştu.



İhsan Küçükbaş da 22 yıldır taksicilik yaparak geçimini sağladığını belirtti. Müşterilerinin çoğunun bilinçli olduğunu, zaman zaman indi- bindi tarifesini soranların olduğunu belirten Küçükbaş, "'40 yazdı ama neden 60 aldınız?' diyen oluyor. Biz de odanın belirlediği bir fiyat olduğunu anlatıyoruz" dedi.



Kısa mesafede 60 lira ücreti almamaları halinde yaşadıklarını da anlatan Küçükbaş, "Müşteriyi bırakıp, geri durağa geldiğimde indi-bindi ücreti de almadıysam 70-80 liralık kaybım oluyor. Saatlerce sıra bekliyoruz. Sıra bize gelip, 60 liralık indi-bindi ücretini de almazsak o zaman yaptığımız işin anlamı olmuyor. Bunların hepsi bize maliyet oluyor." diye konuştu.

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