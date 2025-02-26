Taksilerde yeni dönem cumartesi günü başlıyor
Ticari taksilerde yeni bir dönem başlıyor. 1 Mart 2025 itibarıyla kamerası olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak. Düzenlemeye uymayan araçlar, muayeneden vize alamayacak. Uygulama hem yolcu hem de sürücünün güvenliğini sağlamayı hedefliyor.
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu resmen başlıyor.
1 Mart Cumartesi gününden itibaren kamera olmayan ticari taksiler trafiğe çıkamayacak. Bu araçlara yeni dönemde araç muayenesinde vize verilmeyecek.
DÜZENLEME GEÇEN YIL RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin düzenlemesi geçen yıl 29 Kasım günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.
AMAÇ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
Karar taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındı.
Araç içi kameraları ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
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