Taksilerde yeni dönem cumartesi günü başlıyor

Ticari araçlarda kamera zorunluluğu resmen başlıyor.



1 Mart Cumartesi gününden itibaren kamera olmayan ticari taksiler trafiğe çıkamayacak. Bu araçlara yeni dönemde araç muayenesinde vize verilmeyecek.



DÜZENLEME GEÇEN YIL RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI



İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin düzenlemesi geçen yıl 29 Kasım günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.



Düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.

AMAÇ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI



Karar taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındı.



Araç içi kameraları ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.