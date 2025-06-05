Taksilerde yeni dönem: Yolcu yoldan alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Uygulama Bazlı Taksi” hizmetini tanıttı. Projeyle, hem yolcu hem de şoför için güvenli yolculuk amaçlanıyor.



Uygulama kapsamında 2 bin 500 taksi çalışacak.



Şoförlere, İBB’nin ulaşım akademisi tarafından eğitimler verilecek.



Projedeki taksilerde, sarı taksi tarifesi uygulanacak. Yolcular yoldan alınmayacak, tüm yolculuk kayıt altında tutulacak.



