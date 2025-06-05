Taksilerde yeni dönem: Yolcu yoldan alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Uygulama Bazlı Taksi" hizmetini tanıttı. Yalnızca dijital uygulamayla kullanılabilecek 2 bin 500 adet yeni taksi ile yolculuklar kayıt altında tutulacak.

Taksilerde yeni dönem: Yolcu yoldan alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Uygulama Bazlı ” hizmetini tanıttı. Projeyle, hem yolcu hem de şoför için güvenli yolculuk amaçlanıyor.

Uygulama kapsamında 2 bin 500 taksi çalışacak.

Şoförlere, ’nin ulaşım akademisi tarafından eğitimler verilecek.

Projedeki taksilerde, sarı taksi tarifesi uygulanacak. Yolcular yoldan alınmayacak, tüm yolculuk kayıt altında tutulacak.

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