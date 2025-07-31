Taksim alt geçidinde gasp dehşeti: Boğazını sıkıp soydular!
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenden çıkan bir adam, iki gaspçının hedefi oldu. İki hırsız, boğazını sıktıkları adamın cep telefonu ve banka kartını çaldı.
İstanbul Beyoğlu'nda iki hırsız, yürüyen merdivende bir adamın boğazını sıkıp cep telefonu ile banka kartını çaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, 27 Temmuz saat 05.40 sıralarında Taksim'deki bir alt geçitte meydana geldi.
Taksim Metrosu yakınında meydana gelen olayda 67 yaşındaki M.Y., yürüyerek metroya doğru ilerledi.
İki şüpheli, yaşlı adamın cep telefonunu ve parası istedi.
Neye uğradığını şaşıran adam, gaspçılara direndi.
BOĞAZINI SIKIP, SOYDULAR
Adamın önünü kesen iki hırsız, boğazını sıkarak cep telefonun ve banka kartlarını gasp etti.
İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde iki hırsızın, yaşlı adamı gasp ettikleri görüldü.
Kimlikleri belirlenen M.C.A. (24) ve A.H. (17) isimli şüpheliler aynı alt geçitte yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelierin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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