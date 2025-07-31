Taksim alt geçidinde gasp dehşeti: Boğazını sıkıp soydular!

İstanbul Beyoğlu'nda iki hırsız, yürüyen merdivende bir adamın boğazını sıkıp cep telefonu ile banka kartını çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Temmuz saat 05.40 sıralarında Taksim'deki bir alt geçitte meydana geldi.

Taksim Metrosu yakınında meydana gelen olayda 67 yaşındaki M.Y., yürüyerek metroya doğru ilerledi.

İki şüpheli, yaşlı adamın cep telefonunu ve parası istedi.

Neye uğradığını şaşıran adam, gaspçılara direndi.

